Генштаб оцінив втрати росіян за добу: майже 1300 солдатів та 66 артсистем

Ситуація на фронті

Станом на 22:00, 3 лютого, на фронті від початку доби відбулося 94 бойових зіткнення. Окупанти завдали 70 авіаударів, застосувавши 106 КАБ. Також росіяни використовували 833 дрони-камікадзе та 4 767 разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти. Найбільше боїв було зафіксовано на Покровському напрямку. Зокрема, загарбницькі підрозділи 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік 13 населених пунктів.

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