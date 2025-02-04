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Генштаб оценил потери россиян за сутки: почти 1300 солдат и 66 артсистем

Фото: украинские воины продолжают наносить потери армии РФ (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

За сутки с 3 на 4 февраля российские войска потеряли на войне против Украины 1 270 солдат. Также ВСУ уничтожили 18 танков и 66 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 842 930 (+1 270) человек ликвидировано;
  • танков - 9938 (+18) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 709 (+24) ед;
  • артиллерийских систем - 22 655 (+66) ед;
  • РСЗО - 1 269 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1 053 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 24 003 (+92) ед;
  • крылатых ракет - 3 054 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35 921 (+123) ед;
  • специальной техники - 3 733 (+2) ед.

 

Ситуация на фронте

По состоянию на 22:00, 3 февраля, на фронте с начала суток произошло 94 боевых столкновения. Оккупанты нанесли 70 авиаударов, применив 106 КАБ. Также россияне использовали 833 дрона-камикадзе и 4 767 раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты. Больше всего боев было зафиксировано на Покровском направлении. В частности, захватнические подразделения 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку 13 населенных пунктов.

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