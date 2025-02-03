За добу понад 90 боїв: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Станом на 22:00, 3 лютого, на фронті від початку доби відбулося 94 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

За сьогодні російські загарбники завдали 70 авіаударів, застосувавши 106 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 833 дрони-камікадзе та здійснили 4767 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку триває одне боєзіткнення поблизу населеного пункту Вовчанськ, водночас, ворог завдав авіаційних ударів по населеним пунктам Баранівка та Бочкове.

На Куп’янському напрямку противник 12 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Піщаного та Загризового. Українські захисники відбили 11 атак, ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники чотири рази атакували позиції українців неподалік Тернів, Новолюбівки та Ямполівки. Наші оборонці відбили всі атаки противника.

На Сіверському напрямку триває атака на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки. Крім того, окупанти завдали авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Сіверськ та Закітне.

На Краматорському напрямку тривають три бойових зіткнення поблизу Часового Яру, Білої Гори та Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни 12 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Кримське, Торецьк та Щербинівка. На даний час продовжується одне бойове зіткнення.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Новоолександрівка та Дачне. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

"Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 246 окупантів, 124 з них - безповоротно. Також знищено 2 танки, сім одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли, одну установку БМ 21 “Град”, одну гармату, три антени управління БпЛА та один засіб супутникового зв'язку противника, крім того, суттєво пошкоджено самохідну установку, автомобіль, дві гармати та мотоцикл", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку ворог також активний - шість разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Роздольного та Нового Комара, два боєзіткнення продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві наступальні дії в напрямку Новосілки, з яких одна триває до цього часу.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу Новоданилівки та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог вісім разів безрезультатно атакував позиції наших військ в районах Антонівки та Придніпровського.

В Курській області українські захисники відбили сім ворожих атак, ще три боєзіткнення тривають дотепер. Крім цього, ворог завдав 26 авіаційних ударів, із застосуванням 37 керованих бомб, а також здійснив понад сто артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.