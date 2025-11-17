ua en ru
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за добу

Україна, Понеділок 17 листопада 2025 08:45
UA EN RU
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за добу Ілюстративне фото: Генштаб оновив дані з фронту останню добу (facebook com easternforce)
Автор: Наталія Кава

Загалом, протягом останньої доби, вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 216 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 66 авіаційних ударів, скинувши 164 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 122 обстріли, з них 124 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 082 дрони-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів

  • Демурине, Лісне, Данилівка Дніпропетровської області;
  • Гуляйполе, Воздвижівка, Білогір’я, Тернувате, Оріхів Запорізької області;
  • Садове Херсонської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинув 11 керованих авіабомб, здійснив 148 обстрілів, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за добу

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Обухівки.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за добу

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Куп’янськ, Голубівка.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за добу

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Чернещина, Новий Мир, Греківка, Карпівка, Коровин Яр, Дробишеве, Ямполівка, Терни, Зарічне, Новоселівка та у напрямку Лиману, Новоселівки і Ставків.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за добу

На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Федорівка, Сіверськ, Виїмка та Званівка.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за добу

На Краматорському напрямку відбулося шість бойових зіткнень із противником у районах Майського, Віролюбівки та Часового Яру.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за добу

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Степанівка, Полтавка, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за добу

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Білицьке, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Шахове, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне, Філія та у напрямку Новопідгороднє, Гришине, Кучерів Яр, Вільне.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за добу

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Воскресенка, Степове, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Красногірське, Злагода.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за добу

На Гуляйпільському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Добропілля, Рівнопілля, Зелений Гай, Веселе, Білогір’я, Високе, Тернувате та у напрямку Затишшя.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за добу

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили одну наступальну дію противника в районі Степногірська.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за добу

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили одну атаку окупантів у напрямку Антонівського мосту.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за добу

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та одну артилерійську систему російських загарбників.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1 160 осіб. Також ворог втратив два танки, три бойові броньовані машини, 17 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 213 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 72 одиниці автомобільної техніки.

