ua en ru
Пн, 17 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Генштаб обнародовал новые карты боевых действий: анализ фронта за сутки

Украина, Понедельник 17 ноября 2025 08:45
UA EN RU
Генштаб обнародовал новые карты боевых действий: анализ фронта за сутки Иллюстративное фото: Генштаб обновил данные с фронта за последние сутки (facebook com easternforce)
Автор: Наталья Кава

В общем, в течение последних суток, вдоль всей линии фронта было зафиксировано 216 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 66 авиационных ударов, сбросив 164 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4 122 обстрела, из них 124 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 082 дроны-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов

  • Демурино, Лесное, Даниловка Днепропетровской области;
  • Гуляйполе, Воздвижовка, Белогорье, Терноватое, Орехов Запорожской области;
  • Садовое Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес 6 авиационных ударов, сбросил 11 управляемых авиабомб, совершил 148 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.
Генштаб обнародовал новые карты боевых действий: анализ фронта за сутки

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло шесть боевых столкновений вблизи Волчанска и в направлениях Двуречанского и Обуховки.
Генштаб обнародовал новые карты боевых действий: анализ фронта за сутки

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск, Голубовка.
Генштаб обнародовал новые карты боевых действий: анализ фронта за сутки

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Чернещина, Новый Мир, Грековка, Карповка, Коровин Яр, Дробышево, Ямполовка, Терны, Заречное, Новоселовка и в направлении Лимана, Новоселовки и Ставки.
Генштаб обнародовал новые карты боевых действий: анализ фронта за сутки

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Федоровка, Северск, Выемка и Звановка.
Генштаб обнародовал новые карты боевых действий: анализ фронта за сутки

На Краматорском направлении произошло шесть боевых столкновений с противником в районах Майского, Веролюбовки и Часового Яра.
Генштаб обнародовал новые карты боевых действий: анализ фронта за сутки

На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр, Степановка, Полтавка, Софиевка и в направлении Новопавловки.
Генштаб обнародовал новые карты боевых действий: анализ фронта за сутки

На Покровском направлении наши защитники остановили 75 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Белицкое, Новое Шахово, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоэкономичное, Покровск, Сухой Яр, Котлино, Удачное, Шахово, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное, Филиал и в направлении Новоподгороднее, Гришино, Кучеров Яр, Вольное.
Генштаб обнародовал новые карты боевых действий: анализ фронта за сутки

На Александровском направлении Силы обороны отбили 21 атаку вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Андреевка-Клевцово, Александроград, Воскресенка, Степное, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Привольное, Красногорское, Злагода.
Генштаб обнародовал новые карты боевых действий: анализ фронта за сутки

На Гуляйпольском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Доброполье, Ровнополье, Зеленый Гай, Веселое, Белогорье, Высокое, Терноватое и в направлении Затишья.
Генштаб обнародовал новые карты боевых действий: анализ фронта за сутки

На Ореховском направлении Силы обороны остановили одно наступательное действие противника в районе Степногорска.
Генштаб обнародовал новые карты боевых действий: анализ фронта за сутки

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили одну атаку оккупантов в направлении Антоновского моста.
Генштаб обнародовал новые карты боевых действий: анализ фронта за сутки

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одну артиллерийскую систему российских захватчиков.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 160 человек. Также враг потерял два танка, три боевые бронированные машины, 17 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 213 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 72 единицы автомобильной техники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Трамп анонсировал санкции против стран, ведущих бизнес с Россией: кто попадет в список
Трамп анонсировал санкции против стран, ведущих бизнес с Россией: кто попадет в список
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского