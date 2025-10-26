Генштаб оприлюднив детальні карти бойових дій: аналіз фронту за добу

За даними Генштабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням семи ракет, 75 авіаційних ударів, скинувши при цьому 144 керовані бомби. Крім цього, здійснив 3021 обстріл, з них 136 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4698 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

Данилівка, Покровське, Братське Дніпропетровської області;

Гуляйполе, Павлівка Запорізької області;

Козацьке Херсонської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулось п’ять бойових зіткнень, ворог завдав 13 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіабомб, та здійснив 150 обстрілів, п’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська, Красного Першого, Строївки та в бік Бологівки, Колодязного й Дворічанського.



На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік Піщаного та Богуславки.



На Лиманському напрямку ворог провів 12 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Новоселівка, Зарічне, Торське та в напрямку населених пунктів Дробишеве й Коровій Яр.



На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири ворожі спроби просунутись вперед в районах Ямполя, Серебрянки та Сіверська.



На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Ступочок.



На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Шахове, Володимирівка, Панківка, Маяк, Сухий Яр, Звірове, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне.



На Олександрівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Соснівка, Олексіївка, Нововасилівське, Степове, Піддубне, Вербове, Вишневе, Новогригорівка, Павлівка, Злагода та в напрямку Рибного.



На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога в районі Малинівки.



На Оріхівському напрямку відбито сім атак противника поблизу Степового, Кам’янського, Степногірська та в напрямку Новоандріївки.



На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.



На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та одну іншу важливу ціль противника.