Головна » Новини » Війна в Україні

Генштаб оновив зведення по фронту: які напрямки найгарячіші

Україна, Субота 01 листопада 2025 08:54
Генштаб оновив зведення по фронту: які напрямки найгарячіші Фото: україна стримує російську агресію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Російські війська продовжують активні штурми на сході та півдні України. За минулу добу зафіксовано понад 150 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Оперативна інформація станом на 08:00 01.11.2025 щодо російського вторгнення. Розпочалася 1347-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат", - зазначили в штабі.

За даними військових, лише протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 60 авіаційних ударів, скинув 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4160 обстрілів, зокрема 108 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5404 дрони-камікадзе.

Тим часом ворожих авіаударів зазнали райони населених пунктів Покровське, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Залізничне, Солодке, Зелений Гай, Рівнопілля, Яблукове Запорізької області; Микільське Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один артилерійський засіб та три інші важливі об’єкти противника.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень. Ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинув 26 керованих авіабомб, здійснив 171 обстріл, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили п’ять атак в районі Вовчанська та у напрямках Вовчанських Хуторів, Дворічанського й Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Петропавлівки, Піщаного та в бік Новоплатонівки, Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Торського, Карпівки, Дерилового та у бік населених пунктів Коровій Яр, Лиман.

На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили 11 атак противника у районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного, Сіверська та Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька та в напрямку Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Новоукраїнка та в бік Гришиного.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 18 атак у районах населених пунктів Вербове, Павлівка, Вишневе, Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Степове, Красногірське та в напрямку населених пунктів Орестопіль, Рибне, Олексіївка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового.

На Оріхівському напрямку відбулося два бойових зіткнення - противник намагався просунутися у районах Новоандріївки та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати росіян

Тим часом українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 900 осіб.

Також українські воїни знешкодили шість танків, дві бойові броньовані машини, 9 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 349 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 58 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

