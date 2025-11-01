Генштаб обновил сводку по фронту: какие направления самые горячие

Российские войска продолжают активные штурмы на востоке и юге Украины. За минувшие сутки зафиксировано более 150 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"Оперативная информация по состоянию на 08:00 01.11.2025 относительно российского вторжения. Начались 1347-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери", - отметили в штабе.

По данным военных, только за прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 60 авиационных ударов, сбросил 132 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, совершил 4160 обстрелов, в том числе 108 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5404 дронов-камикадзе.

Между тем вражеским авиаударам подверглись районы населенных пунктов Покровское, Великомихайловка Днепропетровской области; Железнодорожное, Сладкое, Зеленый Гай, Ровнополье, Яблочное Запорожской области; Никольское Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство и три других важных объекта противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений. Враг нанес 11 авиационных ударов, сбросил 26 управляемых авиабомб, совершил 171 обстрел, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили пять атак в районе Волчанска и в направлениях Волчанских Хуторов, Двуречанского и Колодезного.

На Купянском направлении вчера состоялось 11 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Петропавловки, Песчаного и в сторону Новоплатоновки, Новоосиново.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Торского, Карповки, Дерилово и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Лиман.

На Славянском направлении наши воины остановили 11 атак противника в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну атаку оккупантов в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецка и в направлении Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономичное, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Новоукраинка и в сторону Гришино.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 18 атак в районах населенных пунктов Вербовое, Павловка, Вишневое, Зеленый Гай, Сосновка, Вороное, Степное, Красногорское и в направлении населенных пунктов Орестополь, Рыбное, Алексеевка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в районе Новониколаевки и в направлении Нового.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения - противник пытался продвинуться в районах Новоандреевки и Каменского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.