Головна » Новини » Війна в Україні

Генштаб оновив втрати РФ за останню добу: що ЗСУ знищили на фронті

Україна, Середа 29 жовтня 2025 08:55
Генштаб оновив втрати РФ за останню добу: що ЗСУ знищили на фронті Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

За останню добу з 28 на 29 жовтня, армія Росії втратила на фронті 1150 солдатів та 20 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 139 900 (+1 150) осіб.
  • танків - 11 303 (+4) од.
  • бойових броньованих машин - 23 511 (+3) од.
  • артилерійських систем - 34 064 (+20) од.
  • РСЗВ - 1 530 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 230 од.
  • літаків - 428 од.
  • гелікоптерів -346 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 75 367 (+313) од.
  • крилаті ракети - 3 880 од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 1 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 65 865 (+79) од.
  • спеціальна техніка - 3 986 (+2) од.

На зображенні може бути: карта та текст «Протягом 24. Протягом24.02.22 02 29.10.2025 OPICHTOBHI ВТРАТИ ПРоТИвНИКА СКЛАЛИ ~1139900 +1150 особовогоскладу особового складу personnel 428 Лтив aircraft 346 геликоптер.в helicopters 11303+4 +4 та.в tanks 75367 +313 БПЛА БПлаперативно-тактичногорванг рёвня operational-tactical UAVs 23511 +3 бойових броньваних бойовихброньованикмашин машин armored combat vehicles 3880 крилатι ракети cruise missiles 34064+20 +20 артилерйськихс ap систем artillerysystems artillery systems 28 корабли/катери ships/boats 1 ПίДвоДНί човни submarines 1530+1 РСзВ MLRS 65865 +79 автомобельной техники ra автоцистерн automotive and fuel tanks 1230 засобиппо засоби пПо air defense systems 3986 +2 специальна спецальнатехнка теик special equipment Генеральний штаб Збройних Сил Украйни»

Нагадаємо, за даними Генштабу, за останню добу вздовж всієї лінії фронту відбулося 148 бойових зіткнень. Найгарячішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок, де українські захисники відбили 45 штурмів окупантів.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія.

