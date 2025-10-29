Генштаб оновив втрати РФ за останню добу: що ЗСУ знищили на фронті

За останню добу з 28 на 29 жовтня, армія Росії втратила на фронті 1150 солдатів та 20 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 жовтня 2025 року орієнтовно становлять: особового складу - близько 1 139 900 (+1 150) осіб.

танків - 11 303 (+4) од.

бойових броньованих машин - 23 511 (+3) од.

артилерійських систем - 34 064 (+20) од.

РСЗВ - 1 530 (+1) од.

засоби ППО - 1 230 од.

літаків - 428 од.

гелікоптерів -346 од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 75 367 (+313) од.

крилаті ракети - 3 880 од.

кораблі / катери - 28 од.

підводні човни - 1 од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 65 865 (+79) од.

спеціальна техніка - 3 986 (+2) од.