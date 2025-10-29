Генштаб оновив втрати РФ за останню добу: що ЗСУ знищили на фронті
За останню добу з 28 на 29 жовтня, армія Росії втратила на фронті 1150 солдатів та 20 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 139 900 (+1 150) осіб.
- танків - 11 303 (+4) од.
- бойових броньованих машин - 23 511 (+3) од.
- артилерійських систем - 34 064 (+20) од.
- РСЗВ - 1 530 (+1) од.
- засоби ППО - 1 230 од.
- літаків - 428 од.
- гелікоптерів -346 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 75 367 (+313) од.
- крилаті ракети - 3 880 од.
- кораблі / катери - 28 од.
- підводні човни - 1 од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 65 865 (+79) од.
- спеціальна техніка - 3 986 (+2) од.
Нагадаємо, за даними Генштабу, за останню добу вздовж всієї лінії фронту відбулося 148 бойових зіткнень. Найгарячішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок, де українські захисники відбили 45 штурмів окупантів.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія.