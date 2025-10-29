ua en ru
Ср, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Генштаб обновил потери РФ за последние сутки: что ВСУ уничтожили на фронте

Украина, Среда 29 октября 2025 08:55
UA EN RU
Генштаб обновил потери РФ за последние сутки: что ВСУ уничтожили на фронте Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

За последние сутки с 28 на 29 октября, армия России потеряла на фронте 1150 солдат и 20 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 октября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 139 900 (+1 150) чел.
  • танков - 11 303 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 511 (+3) ед.
  • артиллерийских систем - 34 064 (+20) ед.
  • РСЗО - 1 530 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 230 ед.
  • самолетов - 428 ед.
  • вертолетов -346 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 75 367 (+313) ед.
  • крылатые ракеты - 3 880 ед.
  • корабли/катера - 28 ед.
  • подводные лодки - 1 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 65 865 (+79) ед.
  • специальная техника - 3 986 (+2) ед.

На зображенні може бути: карта та текст «Протягом 24. Протягом24.02.22 02 29.10.2025 OPICHTOBHI ВТРАТИ ПРоТИвНИКА СКЛАЛИ ~1139900 +1150 особовогоскладу особового складу personnel 428 Лтив aircraft 346 геликоптер.в helicopters 11303+4 +4 та.в tanks 75367 +313 БПЛА БПлаперативно-тактичногорванг рёвня operational-tactical UAVs 23511 +3 бойових броньваних бойовихброньованикмашин машин armored combat vehicles 3880 крилатι ракети cruise missiles 34064+20 +20 артилерйськихс ap систем artillerysystems artillery systems 28 корабли/катери ships/boats 1 ПίДвоДНί човни submarines 1530+1 РСзВ MLRS 65865 +79 автомобельной техники ra автоцистерн automotive and fuel tanks 1230 засобиппо засоби пПо air defense systems 3986 +2 специальна спецальнатехнка теик special equipment Генеральний штаб Збройних Сил Украйни»

Напомним, по данным Генштаба, за последние сутки вдоль всей линии фронта произошло 148 боевых столкновений. Самым горячим участком фронта остается Покровское направление, где украинские защитники отбили 45 штурмов оккупантов.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Миролюбовка, Мирноград, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Генштаб ВСУ
Новости
Крым с самого утра под ударом: горит минимум одна нефтебаза
Крым с самого утра под ударом: горит минимум одна нефтебаза
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию