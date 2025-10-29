Генштаб обновил потери РФ за последние сутки: что ВСУ уничтожили на фронте

За последние сутки с 28 на 29 октября, армия России потеряла на фронте 1150 солдат и 20 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 октября 2025 года ориентировочно составляют: личного состава - около 1 139 900 (+1 150) чел.

танков - 11 303 (+4) ед.

боевых бронированных машин - 23 511 (+3) ед.

артиллерийских систем - 34 064 (+20) ед.

РСЗО - 1 530 (+1) ед.

средства ПВО - 1 230 ед.

самолетов - 428 ед.

вертолетов -346 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 75 367 (+313) ед.

крылатые ракеты - 3 880 ед.

корабли/катера - 28 ед.

подводные лодки - 1 ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 65 865 (+79) ед.

специальная техника - 3 986 (+2) ед.