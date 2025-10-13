Генштаб оновив втрати РФ за добу: понад 1100 солдатів і десятки артсистем

Ситуація на фронті

Нагадаємо, згідно з оцінкою Американського інституту вивчення війни (ISW), 11 жовтня Росія продовжила наступати по всій лінії фронту.

Зокрема, ворог наступав на Сумському напрямку, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях, а також на напрямку Великого Бурлука, та на Куп'янському, Боровському, Лиманському та Сіверському напрямках.

Однак експерти відзначили, що ворог майже ніде не просувається вперед.