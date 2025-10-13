UA

Генштаб оновив втрати РФ за добу: понад 1100 солдатів і десятки артсистем

Фото: українські військові продовжують завдавати втрат противнику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 12 на 13 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 1140 солдатів. Також ЗСУ знищили 21 артсистему і 109 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 13 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 123 950 (+1140) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 251 (+3 од.;
  • бойових броньованих машин - 23 345 од.;
  • артилерійських систем - 33 599 (+21) од.;
  • РСЗВ - 1520 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1225 од.;
  • літаків - 427 од.;
  • гелікоптерів - 346 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 69 242 (+232) од.;
  • крилатих ракет - 3859 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 64 043 (+109) од.;
  • спеціальної техніки - 3977 од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, згідно з оцінкою Американського інституту вивчення війни (ISW), 11 жовтня Росія продовжила наступати по всій лінії фронту.

Зокрема, ворог наступав на Сумському напрямку, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях, а також на напрямку Великого Бурлука, та на Куп'янському, Боровському, Лиманському та Сіверському напрямках.

Однак експерти відзначили, що ворог майже ніде не просувається вперед.

