Генштаб оновив втрати РФ за добу: мінус 710 окупантів, 440 дронів та засіб ППО

Ситуація на фронті

Як повідомляв Генштаб, станом на 22:00 13 грудня на фронті протягом доби відбулося 146 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв традиційно зафіксовано на Покровському напрямку.

Противник завдав одного ракетного та 29 авіаційних ударів, застосував 30 ракет та скинув 72 керовані авіабомби, здійснив 2960 ударів дронами-камікадзе та 2135 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.