Генштаб обновил потери РФ за сутки: минус 710 оккупантов, 440 дронов и средство ПВО

Ситуация на фронте

Как сообщал Генштаб, по состоянию на 22:00 13 декабря на фронте в течение суток произошло 146 боевых столкновений. Наибольшее количество боев традиционно зафиксировано на Покровском направлении.

Противник нанес один ракетный и 29 авиационных ударов, применил 30 ракет и сбросил 72 управляемые авиабомбы, совершил 2960 ударов дронами-камикадзе и 2135 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.