Генштаб обновил потери РФ: за сутки почти 1600 солдат и более 90 единиц автотехники
За последние сутки сутки с 29 на 30 сентября потери россиян на фронте составили 1560 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 40 дронов и 91 единицу автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 693 640 (+1560) человек;
- танков - 9137 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин - 18 433 (+29) ед.;
- артиллерийских систем - 19 955 (+38) ед.;
- РСЗО - 1242 (+1) ед.;
- средства ПВО - 986 (+2) ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 979 (+40) ед.;
- крылатых ракет - 2625 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 27 840 (+91) ед;
- специальной техники - 3567 (+1) ед.
Напомним, согласно отчету американского Института изучения войны, темпы наступления российский войск за последние недели возросли. Однако они остаются медленными и соответствуют позиционной войне.
Аналитики подчеркнули, что публикации в западных СМИ о сравнении наступлений РФ в начале войны и сейчас, вводят в заблуждение о скорости захватов новых территорий российскими оккупационными войсками.
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