Генштаб оновив втрати РФ: за добу майже 1000 солдатів і десяток артсистем

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, що українські воїни продовжують контрнаступ на Добропільському напрямку. Вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що за минулу добу ЗСУ відносили контроль на 2,2 квадратними кілометрами території.

"Наші штурмові підрозділи за окремими напрямками просунулися від 100 м до 1400 м. Під час бойових дій тут ліквідовано 52 окупанти, а загальні втрати противника за добу склали 80 осіб", - розповів генерал.

Також він поінформував, що за час контрнаступу ЗСУ в Покровському районі вдалося деокупувати 177,8 квадратних кілометра території, і ще 198,9 квадратних кілометра було зачищено від диверсантів.