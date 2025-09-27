Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 1000 солдатів і багато техніки

За останню добу, з 26 на 27 вересня, росіяни втратили на фронті 970 солдатів. Також ЗСУ знищили 39 артсистем, 362 дрони і 91 одиницю автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 вересня 2025 року орієнтовно становлять:
Нагадаємо, станом на вечір 27 серпня, на фронті відбулося 160 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксували на Покровському, Лиманському, Турецькому та Новопавлівському напрямках.
Зокрема, на Покровському напрямку ворог 43 рази намагався прорвати українську оборону.
