Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 1000 солдатів і багато техніки

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, станом на вечір 27 серпня, на фронті відбулося 160 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксували на Покровському, Лиманському, Турецькому та Новопавлівському напрямках.

Зокрема, на Покровському напрямку ворог 43 рази намагався прорвати українську оборону.

