Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 1000 солдатів і багато техніки

Фото: українські військові продовжують завдавати втрат противнику (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 26 на 27 вересня, росіяни втратили на фронті 970 солдатів. Також ЗСУ знищили 39 артсистем, 362 дрони і 91 одиницю автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 вересня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 107 400 (+970) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 204 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 288 (+1) од.;
  • артилерійських систем - 33 186 (+39) од.;
  • РСЗВ - 1502 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1223 (+1) од.;
  • літаків - 427 од.;
  • гелікоптерів - 345 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 63 931 (+362) од.;
  • крилатих ракет - 3747 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 62 909 (+91) од.;
  • спеціальної техніки - 3977 (+2) од.

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, станом на вечір 27 серпня, на фронті відбулося 160 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксували на Покровському, Лиманському, Турецькому та Новопавлівському напрямках.

Зокрема, на Покровському напрямку ворог 43 рази намагався прорвати українську оборону.

Подібну зведення про ситуацію на фронті - читайте в матеріалі РБК-Україна.

