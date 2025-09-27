Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 1000 солдат и много техники

Ситуация на фронтах

Напомним, по состоянию на вечер 27 августа, на фронте произошло 160 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировали на Покровском, Лиманском, Турецком и Новопавловском направлениях.

В частности, на Покровском направлении враг 43 раза пытался прорвать украинскую оборону.

