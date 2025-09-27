Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 1000 солдат и много техники

За последние сутки, с 26 на 27 сентября, россияне потеряли на фронте 970 солдат. Также ВСУ уничтожили 39 артсистем, 362 дрона и 91 единицу автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 сентября 2025 года ориентировочно составляют:
Напомним, по состоянию на вечер 27 августа, на фронте произошло 160 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировали на Покровском, Лиманском, Турецком и Новопавловском направлениях.
В частности, на Покровском направлении враг 43 раза пытался прорвать украинскую оборону.
