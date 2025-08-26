Генштаб оновив карту боїв: ключові напрямки, де стримують наступ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 159 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного та 79 авіаційних ударів, застосувавши 130 керованих авіабомб, а також здійснили 4 735 обстрілів, у тому числі 26 - із РСЗВ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Авіаційних атак зазнали райони населених пунктів:
У відповідь Сили оборони України вразили:
Північно-Слобожанський і Курський напрямки – відбито 10 атак. Ворог завдав 14 авіаударів (23 КАБи) та здійснив 206 обстрілів.
Південно-Слобожанський напрямок – 5 штурмів у районах Вовчанська та Дворічанського.
Куп’янський напрямок – 10 атак біля Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю.
Лиманський напрямок – 20 атак поблизу Нового Миру, Греківки, Торського, Іванівки, Рідкодуба, Карпівки та в напрямках Середнього, Дронівки, Шандриголового, Серебрянки.
Сіверський напрямок – 12 штурмів у районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в напрямку Сіверська.
Краматорський напрямок – 6 атак біля Майського та Часового Яру.
Торецький напрямок – 5 атак поблизу Щербинівки та Русиного Яру.
Покровський напрямок – найбільша інтенсивність: відбито 46 штурмів у районах Затишка, Никанорівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Удачного, Шахового, Миролюбівки, Миколаївки, Сухецького, Лисівки, Звірового та в напрямках Родинського, Новоукраїнки, Червоного Лиману, Покровська.
Новопавлівський напрямок – 31 атака біля Зеленого Поля, Іскри, Вільного Поля, Маліївки, Воскресенки, Шевченка, Темирівки та в напрямках Філії, Новомиколаївки, Новогеоргіївки, Комишувахи.
Оріхівський напрямок – відбито одну атаку біля Приморського.
Гуляйпільський та Придніпровський напрямки – ворог наступальних дій не проводив.
Волинський та Поліський напрямки – ознак формування ударних угруповань не виявлено.
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 870 осіб.
Також українські воїни знешкодили один танк, вісім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 291 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 79 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.