Генштаб обновил карту боев: ключевые направления, где сдерживают наступление

За прошедшие сутки на фронте произошло 159 боевых столкновений. Российские войска нанесли один ракетный и 79 авиационных ударов, применив 130 управляемых авиабомб, а также совершили 4 735 обстрелов, в том числе 26 - из РСЗО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Авиационным атакам подверглись районы населенных пунктов:
В ответ Силы обороны Украины поразили:
Северо-Слобожанское и Курское направления - отражено 10 атак. Враг нанес 14 авиаударов (23 КАБа) и совершил 206 обстрелов.
Южно-Слобожанское направление - 5 штурмов в районах Волчанска и Двуречанского.
Купянское направление - 10 атак возле Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая.
Лиманское направление - 20 атак вблизи Нового Мира, Грековки, Торского, Ивановки, Редкодуба, Карповки и в направлениях Среднего, Дроновки, Шандриголово, Серебрянки.
Северское направление - 12 штурмов в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переездного и в направлении Северска.
Краматорское направление - 6 атак возле Майского и Часового Яра.
Торецкое направление - 5 атак вблизи Щербиновки и Русиного Яра.
Покровское направление - наибольшая интенсивность: отражено 46 штурмов в районах Затишка, Никаноровки, Нового Шахтного, Новоэкономического, Удачного, Шахтного, Миролюбовки, Николаевки, Сухецкого, Лисовки, Звирово и в направлениях Родинского, Новоукраинки, Красного Лимана, Покровска.
Новопавловское направление - 31 атака возле Зеленого Поля, Искры, Свободного Поля, Малиевки, Воскресенки, Шевченко, Темировки и в направлениях Филиала, Новониколаевки, Новогеоргиевки, Камышевахи.
Ореховское направление - отбита одна атака возле Приморского.
Гуляйпольское и Приднепровское направления - враг наступательных действий не проводил.
Волынское и Полесское направления - признаков формирования ударных группировок не обнаружено.
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 870 человек.
Также украинские воины обезвредили один танк, восемь боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 291 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, 79 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники оккупантов.