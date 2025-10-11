Генштаб оновив карти фронту: де тривають найгарячіші бої

За даними Генштабу, вчора противник завдав одного ракетного та 73 авіаційних ударів, застосував 32 ракети, скинув 155 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4171 обстріл, зокрема 98 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4575 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

Запоріжжя;

Залізничне Запорізької області;

Дніпро.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 13 бойових зіткнень. Противник завдав чотири авіаційні удари, загалом скинув 16 керованих авіабомб та здійснив 144 артилерійські обстріли, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 26 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного, Кам’янки, Довгенького та в напрямку Кутьківки, Дворічанського, Одрадного, Бологівки, Колодязного.



На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Петропавлівки, Богуславки та в напрямку Курилівки.



На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Копанки, Дробишеве, Шандриголове, Карпівка, Рідкодуб, Дерилове, Середнє, Торське та в напрямку Ольгівки і Ставків.



На Слов’янському напрямку противник вісім разів атакував позиції Сил оборони у районах Дронівки, Ямполя та Григорівки.

Минулої доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян здійснили одну марну атаку в напрямку Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки в районах населених пунктів Плещіївка, Предтечине, Торецьк, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямку населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 атаки агресора в районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Затишок, Никанорівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Удачне, Червоний Лиман, Молодецьке, Горіхове, Філія та в напрямку Новопавлівки, Балагану.



На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Вербове, Нововасилівське, Толстой, Соснівка, Березове, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка.



На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.



На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося сім бойових зіткнень - окупанти намагалися просунутися вперед у районах Кам’янського, Степового та Плавнів.



На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак загарбників у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.