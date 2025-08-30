Генштаб оновив карти бойових дій: головне про ситуацію на фронті

"Розпочалася 1284-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 боєзіткнення", - зауважили в штабі.

За словами військових, вчора, 29 серпня, противник завдав одного ракетного та 76 авіаційних ударів, застосувавши 4 ракети та скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 4 476 обстрілів, зокрема 48 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5660 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів, зокрема:

Кренидівка - Сумська область;

Білогір’я - Запорізька область;

Львове, Ольгівка - Херсонська область.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Ворог завдав три авіаційні удари, скинув три керовані бомби, здійснив 158 обстрілів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Глибокого, Приліпки, Вовчанська та в бік Фиголівки, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та у бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та у бік Ольгівки, Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили чотири атаки противника поблизу Григорівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти два рази атакували у напрямку Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Торецька, Диліївки та у бік Клебан-Бика, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Заповідне, Сухецьке, Затишок, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у бік Родинського, Мирнограду, Покровська, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка, Запорізьке та у бік Філії, Олександрограда, Новоіванівки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагались штурмувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати росіян на фронті

За даними Генштабу, минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління та чотири артилерійські засоби противника.

Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 850 осіб.

Також українські воїни знешкодили: