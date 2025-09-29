Генштаб оновив карти боїв: понад 130 штурмів, найбільше - під Покровськом

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 136 бойових зіткнень. Найзапекліші бої тривають на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 53 російські штурми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Російські війська завдали одного ракетного удару та 81 авіаційного, використавши 50 ракет і 156 керованих авіабомб. Також противник здійснив 4682 обстріли, з них 124 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв 6432 дрони-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Залізничне й Новоселівка Запорізької області, а також Ольгівка на Херсонщині.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили два райони зосередження особового складу і техніки противника, пункт управління безпілотниками та ще п’ять важливих об’єктів.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень. Противник завдав 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 19 керованих авіаційних бомб, здійснив 179 обстрілів, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Куп’янська та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Торське, Дерилове, Шандриголове та в напрямку населеного пункту Ставки.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили вісім наступальних дій загарбників у районах Федорівки, Григорівки, Серебрянки та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано два боєзіткнення - окупанти намагалися просуватися у бік Предтечиного та Міньківки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Щербинівки, Степанівки, Плещіївки, Полтавки, Олександро-Калинового, Іванопілля та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Никанорівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоекономічне, Горіхове, Філія та в напрямку Мирнограду, Родинського, Балагану.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Тернове, Піддубне, Маліївка, Новогригорівка, Новомиколаївка, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту - успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.