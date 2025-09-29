Генштаб обновил карты боев: более 130 штурмов, больше всего - под Покровском

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 136 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 53 российских штурма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские войска нанесли один ракетный удар и 81 авиационный, использовав 50 ракет и 156 управляемых авиабомб. Также противник совершил 4682 обстрела, из них 124 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал 6432 дрона-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Железнодорожное и Новоселовка Запорожской области, а также Ольговка на Херсонщине.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и техники противника, пункт управления беспилотниками и еще пять важных объектов.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боестолкновений. Противник нанес 10 авиационных ударов, сбросив при этом 19 управляемых авиационных бомб, совершил 179 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного и Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло три боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Купянска и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал пять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Торское, Дерилово, Шандриголово и в направлении населенного пункта Ставки.

На Северском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков в районах Федоровки, Григорьевки, Серебрянки и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано два боестолкновения - оккупанты пытались продвигаться в сторону Предтечино и Миньковки.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах Щербиновки, Степановки, Плещеевки, Полтавки, Александро-Калинового, Иванополье и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Никаноровка, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоэкономичное, Ореховое, Филиал и в направлении Мирнограда, Родинского, Балагана.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку вблизи населенных пунктов Терновое, Поддубное, Малиевка, Новогригорьевка, Новониколаевка, Вербово и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста - успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.