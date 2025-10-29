Генштаб оновив карти боїв: найзапекліші - на одному напрямку

За добу відбулося 148 бойових зіткнень. Найгарячішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок, де українські захисники відбили 45 штурмів окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
За даними Генштабу, вчора противник завдав 57 авіаударів і скинув 113 керованих авіабомб.
Крім того, здійснив 4518 обстрілів позицій Сил оборони, зокрема 86 - із реактивних систем залпового вогню, та застосував 4679 дронів-камікадзе для атак по українських позиціях.
Під авіаційні удари потрапили райони населених пунктів Дніпро та Новоолександрівка на Дніпропетровщині, а також Рівнопілля, Залізничне, Успенівка, Білогір’я та Оріхів у Запорізькій області.
У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили шість районів зосередження живої сили, озброєння та техніки противника, а також три артилерійські системи окупантів.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення. Противник завдав 9 авіаційних ударів, скинувши при цьому 25 керованих авіаційних бомб, здійснив 174 обстріли, зокрема 10 - із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська та Кам’янки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі населеного пункту Піщане та в бік Шийківки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зелений Гай, Дерилове, Новоселівка та в бік населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве, Олександрівка.
На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 10 наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка та Григорівка.
На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у напрямку Віролюбівки та Федорівки.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Костянтинівки, Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Степанівки та Софіївки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія.
На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Успенівка, Новогригорівка, Рибне, Павлівка, Вишневе.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили сім ворожих спроб просунутись уперед в районах Новомиколаївки та Лугівського.
На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили сім ворожих атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Щербаки, Степове та у бік Новоандріївки й Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту - успіху не мав.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.
Українські захисники продовжують завдавати значних втрат окупаційним військам, нищачи їхню живу силу, техніку та знижуючи наступальний потенціал ворога в тилу.
За минулу добу армія РФ втратила 1150 військових.
Крім того, наші воїни знищили чотири танки, три бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 313 безпілотників, 79 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки противника.