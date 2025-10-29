Генштаб обновил карты боев: самые ожесточенные - на одном направлении

За сутки произошло 148 боевых столкновений. Самым горячим участком фронта остается Покровское направление, где украинские защитники отбили 45 штурмов оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, вчера противник нанес 57 авиаударов и сбросил 113 управляемых авиабомб.
Кроме того, совершил 4518 обстрелов позиций Сил обороны, в том числе 86 - из реактивных систем залпового огня, и применил 4679 дронов-камикадзе для атак по украинским позициям.
Под авиационные удары попали районы населенных пунктов Днепр и Новоалександровка на Днепропетровщине, а также Ровнополье, Железнодорожное, Успеновка, Белогорье и Орехов в Запорожской области.
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника, а также три артиллерийские системы оккупантов.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения. Противник нанес 9 авиационных ударов, сбросив при этом 25 управляемых авиационных бомб, совершил 174 обстрела, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска и Каменки.
На Купянском направлении вчера произошло восемь боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Шийковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Дерилово, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево, Александровка.
На Славянском направлении Силы обороны остановили 10 наступательных действий захватчиков в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка и Григорьевка.
На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения, подразделения противника пытались продвинуться в направлении Веролюбовки и Федоровки.
На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах Константиновки, Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Степановки и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Миролюбовка, Мирноград, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал.
На Александровском направлении противник вчера совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Успеновка, Новогригорьевка, Рыбное, Павловка, Вишневое.
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили семь вражеских попыток продвинуться вперед в районах Новониколаевки и Луговского.
На Ореховском направлении украинские подразделения остановили семь вражеских атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Щербаки, Степное и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста - успеха не имел.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Украинские защитники продолжают наносить значительные потери оккупационным войскам, уничтожая их живую силу, технику и снижая наступательный потенциал врага в тылу.
За минувшие сутки армия РФ потеряла 1150 военных.
Кроме того, наши воины уничтожили четыре танка, три боевые бронированные машины, 20 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 313 беспилотников, 79 автомобилей и две единицы специальной техники противника.