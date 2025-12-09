Генштаб оновив карти боїв: яка ситуація по напрямках станом на ранок

За даними Генштабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 80 авіаційних ударів, застосував одну ракету й скинув 208 керованих бомб.

Крім цього, було залучено для ураження 6254 дронів-камікадзе та здійснено 4128 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 88 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

Курилівка Харківської області;

Рай-Олександрівка, Краматорськ, Костянтинівка Донецької області;

Тернувате, Косівцеве, Різдвянка, Залізничне, Запоріжжя, Вільнянськ Запорізької області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано одне бойове зіткнення. Противник завдав авіаційного удару, скинувши три керовані авіабомби та здійснив 151 обстріл, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького.



На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.



На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Нововодяне, Шандриголове, Колодязі, Дробишеве, Зарічне та у бік Лиману.



На Слов’янському напрямку противник сім разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки.



На Краматорському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.



На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.



На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе.



На Гуляйпільському напрямку відбулось 15 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Привільне, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.



На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося одне боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Степового.



На Придніпровському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.



На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.