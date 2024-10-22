Генштаб оновив дані про втрати РФ: 1350 військових та понад 70 дронів

За добу з 21 на 22 жовтня Росія втратила на фронті 1350 солдатів. Крім того, Сили оборони України знищили 34 артсистеми, 71 дрон та 8 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, станом на 22:00, 21 жовтня, на фронті відбулося 107 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксували на Покровському та Курахівському напрямках.
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