Генштаб оновив дані про втрати РФ: 1350 військових та понад 70 дронів

Нагадаємо, станом на 22:00, 21 жовтня, на фронті відбулося 107 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксували на Покровському та Курахівському напрямках.

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