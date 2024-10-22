Генштаб обновил данные о потерях РФ: 1350 военных и более 70 дронов

За сутки с 21 на 22 октября Россия потеряла на фронте 1350 солдат. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 34 артсистемы, 71 дрон и 8 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.24 ориентировочно составили:
Напомним, по состоянию на 22:00, 21 октября, на фронте произошло 107 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировали на Покровском и Кураховском направлениях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.