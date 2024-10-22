Генштаб обновил данные о потерях РФ: 1350 военных и более 70 дронов

Напомним, по состоянию на 22:00, 21 октября, на фронте произошло 107 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировали на Покровском и Кураховском направлениях.

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