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Генштаб обновил данные о потерях РФ: 1350 военных и более 70 дронов

Фото: украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За сутки с 21 на 22 октября Россия потеряла на фронте 1350 солдат. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 34 артсистемы, 71 дрон и 8 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 681 580 (+1350) человек;
  • танков - 9079 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин - 18 199 (+24) ед.;
  • артиллерийских систем - 19 623 (+34) ед.;
  • РСЗО - 1234 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 981 (+2) ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 404 (+71) ед.;
  • крылатых ракет - 2625 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27111 (+77) ед;
  • специальной техники - 3499 (+20) ед.

Напомним, по состоянию на 22:00, 21 октября, на фронте произошло 107 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировали на Покровском и Кураховском направлениях.

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