Генштаб оновив дані по втратам ворога за 9 вересня

Минулої доби, 9 вересня, на фронті підтвердили високу ефективність українських військ: Збройні сили України завдали значних втрат російським окупантам, які продовжують намагатися просунутися на нашій території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Останніми днями ситуація на фронті залишалася напруженою, а Збройні сили України завдали значних втрат російським окупантам. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби противник втратив близько 910 солдатів та різноманітну техніку, включно з бронетранспортерами та безпілотниками. Такі показники підтверджують ефективність оборонних та контрнаступальних дій українських підрозділів.
Загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого 2022 року по 10 вересня 2025 року орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 091 000 (+990) осіб;
танків – 11 172 (+3) од.;
бойових броньованих машин – 23 262 (+1) од.;
артилерійських систем – 32 606 (+29) од.;
реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 1 483 (+1) од.;
засобів ППО – 1 217 од.;
літаків – 422 од.;
гелікоптерів – 341 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57 851 (+347) од.;
крилатих ракет – 3 691 од.;
кораблів та катерів – 28 од.;
підводних човнів – 1;
автомобільної техніки та автоцистерн – 61 290 (+83) од.;
спеціальної техніки – 3 964 (+1) од.
Ці цифри свідчать про масштабні втрати противника і підтверджують високу ефективність українських сил у протидії російській агресії.
Нагадуємо, що протягом 8 вересня російські війська активізували наступальні дії на кількох напрямках фронту. За даними Генштабу, відбулося 158 бойових зіткнень. Противник здійснив один ракетний та 51 авіаційний удар, застосувавши п’ять ракет та 95 керованих авіабомб.
Важливо зазначити, що протягом минулої доби, 9 вересня, на фронті зафіксовано 152 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують успішно відбивати спроби ворога просунутися на нашу територію. Російські загарбники завдали один ракетний та 59 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 72 керовані авіабомби. Окрім цього, ворог активно використовував 1 977 дронів-камікадзе та здійснив 3 416 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.