В последние дни ситуация на фронте оставалась напряженной, а Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери российским оккупантам. По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки противник потерял около 910 солдат и разнообразную технику, включая бронетранспортеры и беспилотники. Такие показатели подтверждают эффективность оборонительных и контрнаступательных действий украинских подразделений.

Общие боевые потери российской армии с 24 февраля 2022 года по 10 сентября 2025 года ориентировочно составили:

личного состава - около 1 091 000 (+990) человек;

танков - 11 172 (+3) ед;

боевых бронированных машин - 23 262 (+1) ед;

артиллерийских систем - 32 606 (+29) ед;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) - 1 483 (+1) ед;

средств ПВО - 1 217 ед;

самолетов - 422 ед;

вертолетов - 341 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 57 851 (+347) ед;

крылатых ракет - 3 691 ед;

кораблей и катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1;

автомобильной техники и автоцистерн - 61 290 (+83) ед;

специальной техники - 3 964 (+1) ед.

Эти цифры свидетельствуют о масштабных потерях противника и подтверждают высокую эффективность украинских сил в противодействии российской агрессии.