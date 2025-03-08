Генштаб обновил данные о ситуации на фронте: с начала суток произошло 150 боевых столкновений
Украинские защитники решительно отражают атаки российских войск, нанося значительные потери врагу. С начала суток произошло 150 боевых столкновений на разных направлениях фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение и истощая по всей линии фронта", - сообщили в Генштабе.
По словам военных, с начала этих суток произошло 150 боевых столкновений.
Российские захватчики нанесли три ракетных и 64 авиационных удара, применив три ракеты и 71 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1317 дронов-камикадзе и совершили около пяти тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация по направлениям
На Харьковском направлении в течение дня наши войска отбили пять атак противника в районах Волчанска и Петро-Ивановки. Враг нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Довжик и Казачья Лопань.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 штурмов в районах Кондрашовки, Лозовой, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово.
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 23 раза атаковали позиции украинцев неподалеку Новомихайловки, Нового, Мирного, Колодязов, Ямполовки и Зеленой Долины. До сих пор продолжаются восемь боестолкновений.
На Краматорском направлении пока зафиксировано два боевых столкновения вблизи Часового Яра и Белой Горы.
На Торецком направлении россияне 19 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Дружбы и Торецка. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения.
С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 25 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Андреевка, Александрополь, Покровск, Сергеевка, Новоалександровка, Богдановка, Тарасовка, Лысовка, Зеленый Кут и Улаклы. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения. Под авиаударами противника оказался населенный пункт Леонтовичи.
Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 182 оккупантов, 106 из них - безвозвратно. Также уничтожено:
- боевая машина пехоты,
- три мотоцикла,
- два разведывательных БпЛА "Zala",
- 12 автомобилей,
- десять антенн управления БПЛА,
- повреждены пять артиллерийских систем и вражеский автомобиль.
Сегодня на Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал вблизи Константинополя и Бурлацкого. Пять атак уже отбиты.
На Гуляйпольском направлении противник совершил три атаки в направлениях Сторожевого и Чаривного. Кроме того, враг нанес авиационные удары по Гуляйполю, Воскресенке, Новополю и Железнодорожному.
На Ореховском направлении наши защитники уже отбили два вражеских штурма в направлениях населенных пунктов Пятихатки, Степное и Щербаки, сейчас продолжается еще пять боестолкновений.
На Приднепровском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Казацкое и два ракетных удара по районам населенных пунктов Новоселовка и Белая Криница.
На Северском направлении агрессор наступательных действий не проводил.
В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 30 атак российских захватчиков, еще 13 боев продолжаются. Кроме этого, враг нанес 27 авиационных ударов с применением 37 управляемых бомб, а также совершил 500 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 49 - из реактивных систем залпового огня.
Генштаб также отметил воинов 128-й отдельной бригады территориальной обороны "Дикое Поле" и 34-й отдельной бригады береговой обороны, которые противостоят натиску численно превосходящих сил противника.
Потери врага
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 880 тысяч солдат. За минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще тысячу российских захватчиков.
Как сообщало ранее Минобороны, прошлый год стал для России рекордным по потерям как среди личного состава, так и по технике. За год потери РФ превысили 400 тысяч военных.
В прошлом месяце армия РФ потеряла более 36 тысяч человек. Это численность условно трех мотострелковых дивизий.
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