Генштаб обновил данные о ситуации на фронте: с начала суток произошло 150 боевых столкновений

Украинские защитники решительно отражают атаки российских войск, нанося значительные потери врагу. С начала суток произошло 150 боевых столкновений на разных направлениях фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение и истощая по всей линии фронта", - сообщили в Генштабе.

По словам военных, с начала этих суток произошло 150 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли три ракетных и 64 авиационных удара, применив три ракеты и 71 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1317 дронов-камикадзе и совершили около пяти тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении в течение дня наши войска отбили пять атак противника в районах Волчанска и Петро-Ивановки. Враг нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Довжик и Казачья Лопань.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 штурмов в районах Кондрашовки, Лозовой, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 23 раза атаковали позиции украинцев неподалеку Новомихайловки, Нового, Мирного, Колодязов, Ямполовки и Зеленой Долины. До сих пор продолжаются восемь боестолкновений.

На Краматорском направлении пока зафиксировано два боевых столкновения вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении россияне 19 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Дружбы и Торецка. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 25 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Андреевка, Александрополь, Покровск, Сергеевка, Новоалександровка, Богдановка, Тарасовка, Лысовка, Зеленый Кут и Улаклы. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения. Под авиаударами противника оказался населенный пункт Леонтовичи.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 182 оккупантов, 106 из них - безвозвратно. Также уничтожено:

боевая машина пехоты,

три мотоцикла,

два разведывательных БпЛА "Zala",

12 автомобилей,

десять антенн управления БПЛА,

повреждены пять артиллерийских систем и вражеский автомобиль.

Сегодня на Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал вблизи Константинополя и Бурлацкого. Пять атак уже отбиты.

На Гуляйпольском направлении противник совершил три атаки в направлениях Сторожевого и Чаривного. Кроме того, враг нанес авиационные удары по Гуляйполю, Воскресенке, Новополю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении наши защитники уже отбили два вражеских штурма в направлениях населенных пунктов Пятихатки, Степное и Щербаки, сейчас продолжается еще пять боестолкновений.

На Приднепровском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Казацкое и два ракетных удара по районам населенных пунктов Новоселовка и Белая Криница.

На Северском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 30 атак российских захватчиков, еще 13 боев продолжаются. Кроме этого, враг нанес 27 авиационных ударов с применением 37 управляемых бомб, а также совершил 500 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 49 - из реактивных систем залпового огня.

Генштаб также отметил воинов 128-й отдельной бригады территориальной обороны "Дикое Поле" и 34-й отдельной бригады береговой обороны, которые противостоят натиску численно превосходящих сил противника.