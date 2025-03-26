Генштаб оновив дані щодо ситуації на фронті з початку доби

За даними Генштабу, артилерійських обстрілів росіян зазнали населені пункти Бачівськ, Петрушівка, Кучерівка, Велика Писарівка, Лугівка, Рясне, Фотовиж, під ворожими авіаударами були райони населених пунктів Тур’я, Краснопілля, Угроїди, Михайлівське та Проходи.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку відбулися дві штурмові дії загарбників у бік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районах Голубівки та Загризового, триває один бій.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор п’ять разів атакував у районах населених пунктів Копанки, Ямполівка, у напрямках Нового та Новомихайлівки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку сім наступальних дій проводив противник поблизу населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожі спроби просунутись вперед поблизу Часового Яру, Предтечиного та Білої Гори, ще одна атака триває.

На Торецькому напрямку противник 15 разів атакував позиції наших військ у районах Торецька, Дачного, Кримського та Диліївки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 53 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Відродження, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка та Преображенка, сім боєзіткнень продовжуються дотепер.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 17 атак ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне та Веселе, ще п’ять атак триває досі.

На Гуляйпільському напрямку ворог проводив 15 штурмових дій у районах населених пунктів Рівнопіль, Новосілка, Привільне, Вільне Поле та Новопіль. Наразі тривають п’ять боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно зупинили сім ворожих атак. Противник намагався просунутись вперед у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове, Лобкове та Щербаки, триває одне боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 19 бойових зіткнень, два - тривають. Крім того, ворог завдав семи авіаційних ударів, скинув дев’ять КАБ та здійснив 186 артилерійських обстрілів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.