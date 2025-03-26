Генштаб обновил данные по ситуации на фронте с начала суток

По данным Генштаба, артиллерийским обстрелам россиян подверглись населенные пункты Бачевск, Петрушевка, Кучеровка, Большая Писаревка, Луговка, Рясное, Фотовиж, под вражескими авиаударами были районы населенных пунктов Турья, Краснополье, Угроиды, Михайловское и Проходы.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении состоялись два штурмовых действия захватчиков в сторону Волчанска.

На Купянском направлении враг трижды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Голубовки и Загрызово, продолжается один бой.

На Лиманском направлении сегодня агрессор пять раз атаковал в районах населенных пунктов Копанки, Ямполовка, в направлениях Нового и Новомихайловки. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Северском направлении семь наступательных действий проводил противник вблизи населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили три вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Предтечино и Белой Горы, еще одна атака продолжается.

На Торецком направлении противник 15 раз атаковал позиции наших войск в районах Торецка, Дачного, Крымского и Дилиевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 53 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Новоукраинка, Возрождение, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Новосергиевка и Преображенка, семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 17 атак врага в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное и Веселое, еще пять атак продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг проводил 15 штурмовых действий в районах населенных пунктов Ривнополь, Новоселка, Привольное, Свободное Поле и Новополь. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно остановили семь вражеских атак. Противник пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное, Лобково и Щербаки, продолжается одно боестолкновение.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Курском направлении сегодня произошло 19 боевых столкновений, два - продолжаются. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов, сбросил девять КАБ и осуществил 186 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.