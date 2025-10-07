Генштаб оновив дані бойових дій: головне про ситуацію на фронті сьогодні

За даними Генштабу, сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 82 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 2229 дронів-камікадзе та здійснили 3730 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили шість штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 10 керованих бомб, а також здійснив 164 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 28 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Амбарного, Кам’янки, Бологівки, Западного, Красного Першого, Довгенького та в бік Колодязного, Дворічанського й Кутьківки. Три боєзіткнення не завершено.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії поблизу Куп’янська та у бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Піщаного, Степової Новоселівки. Українські захисники зупинили чотири ворожі атаки, ще три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Середнє, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове, Торське, три боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Серебрянки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Торецькому напрямку росіяни 17 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Сили оборони зупинили просування ворога. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 37 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував позиції наших військ у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Сухецьке, Миролюбівка, Нове Шахове, Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки. Досі триває одне боєзіткнення.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 144 окупанти, із них 99 – безповоротно. Також українські воїни знищили один автомобіль, одну одиницю спеціальної техніки та 15 безпілотних літальних апаратів; також уражено три автомобілі та 10 укриттів для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Запоріжжя, Олександроград, Січневе, Новоселівка, Новогеоргіївка, Соснівка, Вороне, Новогеоргіївка, Калинівське, Новогригорівка, Воскресенка, Олексіївка, Степове, Березове, Новоїванівка. Чотири боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог 11 разів намагався наступати поблизу Полтавки та Малинівки, отримав відсіч. Авіаудару зазнало Залізничне.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили сім атак загарбників поблизу Плавнів, Степового та в напрямку Степногірська й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку мали місце три безуспішні спроби окупантів покращити своє положення. Противник завдав авіаудару по Садовому.