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Генштаб про обстановку на фронті: РФ намагається прорвати оборону ЗСУ в Харківській області

Фото: в Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті (facebook.com/easternforce)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону українських захисників у Харківській області. Разом з тим на фронті ситуація контрольована на всіх напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу ЗСУ.

У військовому командуванні оновили дані та розповіли про оперативну інформацію станом на 23.30 16 травня.

Атаки ворога

Вздовж лінії фронту тривають бої. З початку доби відбулося 114 бойових зіткнень, 5 з яких ще тривають.

Російські окупанти із застосуванням 7 ракет нанесли 4 ракетні та 70 авіаційних ударів, застосували 431 дрон-камікадзе, здійснили майже 2800 обстрілів позицій Сил оборони України.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Воїнами ЗСУ було відбито 8 атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно - Вовчанськ.

Ситуація в населеному пункті Вовчанськ - контрольована.

Станом на зараз з початку поточної доби втрати противника на Харківському напрямку склали 160 окупантів з числа особового складу та 21 одиниця озброєння та військової техніки, розповіли в Генштабі

На Куп’янському напрямку Силами оборони успішно відбито 6 атак противника. В окремих районах війська ЗСУ проводять заходи з покращення тактичного положення.

Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне - Берестове. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку противник 8 разів безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Сіверському напрямку відбито4 атаки противника. Триває бій на напрямку Берестове - Виїмка. В ході оборонних дій втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку відбито 13 спроб прорвати оборону ЗСУ.
Дві атаки ворога українські захисники відбивають на напрямках Бахмут - Кліщіївка, Опитне - Андріївка. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку відбулося 35 атак противника. На окремих ділянках в ході боїв внаслідок інтенсивного вогневого впливу та штурмових дій противника Сили оборони здійснили перегрупування.

Бойові дії тривають в районі населеного пункту Новоолександрівка.

На Курахівському напрямку противник здійснив 12 спроб прорвати оборону ЗСУ. В ході боїв втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку противник здійснив 9 безуспішних спроб покращити своє тактичне положення в районах населених пунктів Південна Шахта №1, Урожайне та Старомайорське. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника на напрямку Олешківські Піски - Кринки. В ході боїв, противник успіху не мав, втрат позицій не допущено.

Загалом, ситуація на фронті контрольована Силами оборони, суттєвих змін в обстановці не відбулось

В Генштабі додали, що українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають окупантам "відчутних втрат, нарощують ініціативу там, де це можливо".

Нагадаємо, раніше бійці "Хартії" разом з підрозділом бригади "Рубіж" відбили штурм російських військ у районі Липців Харківської області. Українські захисники зафіксували кадри бою на відео.

Також повідомлялося, що перед тим в Головному управлінні розвідки МОУ показали, як Сили оборони зачищали Вовчанськ Харківської області від ворожих солдатів.

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