Генштаб об обстановке на фронте: РФ пытается прорвать оборону ВСУ в Харьковской области

В военном командовании обновили данные и рассказали об оперативной информации по состоянию на 23:30 16 мая.

Атаки врага

Вдоль линии фронта продолжаются бои. С начала суток произошло 114 боевых столкновений, 5 из которых еще продолжаются.

Российские оккупанты с применением 7 ракет нанесли 4 ракетных и 70 авиационных ударов, применили 431 дрон-камикадзе, совершили почти 2800 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений. Воинами ВСУ было отбито 8 атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений по направлению Шебекино - Волчанск.

Ситуация в населенном пункте Волчанск - контролируемая.

По состоянию на сейчас с начала текущих суток потери противника на Харьковском направлении составили 160 оккупантов из числа личного состава и 21 единица вооружения и военной техники, рассказали в Генштабе

На Купянском направлении Силами обороны успешно отражены 6 атак противника. В отдельных районах войска ВСУ проводят мероприятия по улучшению тактического положения.

Еще одно боевое столкновение продолжается на направлении Крахмальное - Берестово. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении противник 8 раз безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ.

На Северском направлении отражены 4 атаки противника. Продолжается бой на направлении Берестово - Выемка. В ходе оборонительных действий потери позиций не допущены, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении отражены 13 попыток прорвать оборону ВСУ.

Две атаки врага украинские защитники отбивают на направлениях Бахмут - Клещиевка, Опытное - Андреевка. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении произошло 35 атак противника. На отдельных участках в ходе боев в результате интенсивного огневого воздействия и штурмовых действий противника Силы обороны совершили перегруппировку.

Боевые действия продолжаются в районе населенного пункта Новоалександровка.

На Кураховском направлении противник предпринял 12 попыток прорвать оборону ВСУ. В ходе боев потери позиций не допущены.

На Времивском направлении противник предпринял 9 безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение в районах населенных пунктов Южная Шахта №1, Урожайное и Старомайорское. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника на направлении Олешковские Пески - Крынки. В ходе боев, противник успеха не имел, потерь позиций не допущен.

В целом ситуация на фронте контролируемая Силами обороны, существенных изменений в обстановке не произошло.

В Генштабе добавили, что украинские защитники делают все возможное для удержания оборонных рубежей и позиций, наносят оккупантам "ощутимые потери, наращивают инициативу там, где это возможно".