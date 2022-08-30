Генштаб обратился к СМИ и блогерам: просит воздержаться от оценок ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в очередной раз обратился к блогерам и представителям СМИ с просьбой не давать оценок действиям украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
В частности, с учетом высокого общественного запроса Генштаб обратился со следующими рекомендациями:
"Также недопустима практика вырезания из контекста заявлений отдельных лиц, в том числе официальных, предоставления этим заявлениям различной окраски и трактовки их по собственному усмотрению", - говорится в заявлении.
Кроме того, Генштаб отмечает, что о военных действиях, их ходе, последствиях и результатах сообщают только ВСУ.
Фото: рекомендации Генштаба и Минобороны (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Напомним, накануне руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, комментируя контрнаступление, заявила, что вся информация о боевых действиях должна находиться "в тишине".
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