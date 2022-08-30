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Генштаб обратился к СМИ и блогерам: просит воздержаться от оценок ВСУ

Фото: СМИ призвали не делать прогнозов в отношении действий ВСУ (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в очередной раз обратился к блогерам и представителям СМИ с просьбой не давать оценок действиям украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

В частности, с учетом высокого общественного запроса Генштаб обратился со следующими рекомендациями:

  • призываем всех и каждого воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям ВСУ и Сил обороны Украины в целом;
  • напоминаем, что только военное руководство владеет всей полнотой информации об обстановке на передовых позициях, поэтому именно военные должностные лица могут предоставлять эту информацию;
  • подчеркиваем недопустимость двойной трактовки стратегической и оперативной обстановки, сложившейся на фронте российско-украинской войны, жонглирования военной терминологией, попыток продуцировать собственные, ничем не обоснованные прогнозы.

"Также недопустима практика вырезания из контекста заявлений отдельных лиц, в том числе официальных, предоставления этим заявлениям различной окраски и трактовки их по собственному усмотрению", - говорится в заявлении.

Кроме того, Генштаб отмечает, что о военных действиях, их ходе, последствиях и результатах сообщают только ВСУ.

Фото: рекомендации Генштаба и Минобороны (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, накануне руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, комментируя контрнаступление, заявила, что вся информация о боевых действиях должна находиться "в тишине".

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