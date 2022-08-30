Генштаб звернувся до ЗМІ та блогерів: просить утриматися від оцінок ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України в черговий раз звернувся до блогерів і представників ЗМІ з проханням не давати оцінок діям українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Зокрема, з урахуванням високого громадського запиту Генштаб звернувся з такими рекомендаціями:
"Також неприпустима практика вирізання з контексту заяв окремих осіб, у тому числі офіційних, надання цим заявам різного забарвлення і трактування їх на власний розсуд", - йдеться в заяві.
Крім того, Генштаб зазначає, що про військові дії, їх хід, наслідки і результати повідомляють тільки ЗСУ.
Фото: рекомендації Генштабу та Міноборони (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Нагадаємо, напередодні керівник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, коментуючи контрнаступ, заявила, що вся інформація про бойові дії повинна знаходитися "в тиші".
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