ua ru
Вт, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Генштаб обратился к СМИ и блогерам: просит воздержаться от оценок ВСУ

Новина українською →
Киев, Вторник 30 августа 2022 20:28
Генштаб обратился к СМИ и блогерам: просит воздержаться от оценок ВСУ Фото: СМИ призвали не делать прогнозов в отношении действий ВСУ (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в очередной раз обратился к блогерам и представителям СМИ с просьбой не давать оценок действиям украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

В частности, с учетом высокого общественного запроса Генштаб обратился со следующими рекомендациями:

  • призываем всех и каждого воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям ВСУ и Сил обороны Украины в целом;
  • напоминаем, что только военное руководство владеет всей полнотой информации об обстановке на передовых позициях, поэтому именно военные должностные лица могут предоставлять эту информацию;
  • подчеркиваем недопустимость двойной трактовки стратегической и оперативной обстановки, сложившейся на фронте российско-украинской войны, жонглирования военной терминологией, попыток продуцировать собственные, ничем не обоснованные прогнозы.

"Также недопустима практика вырезания из контекста заявлений отдельных лиц, в том числе официальных, предоставления этим заявлениям различной окраски и трактовки их по собственному усмотрению", - говорится в заявлении.

Кроме того, Генштаб отмечает, что о военных действиях, их ходе, последствиях и результатах сообщают только ВСУ.

Генштаб обратился к СМИ и блогерам: просит воздержаться от оценок ВСУ

Фото: рекомендации Генштаба и Минобороны (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, накануне руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, комментируя контрнаступление, заявила, что вся информация о боевых действиях должна находиться "в тишине".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ
ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
"Россияне живут в тотальном уродстве": киевский дизайнер о важности комфорта и эстетики на войне
Роман Чернышевкорреспондент "Россияне живут в тотальном уродстве": киевский дизайнер о важности комфорта и эстетики на войне