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Генштаб звернувся до ЗМІ та блогерів: просить утриматися від оцінок ЗСУ

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Київ, Вівторок 30 серпня 2022 20:28
Генштаб звернувся до ЗМІ та блогерів: просить утриматися від оцінок ЗСУ Фото: ЗМІ закликали не робити прогнозів щодо дій ЗСУ (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Генеральний штаб Збройних сил України в черговий раз звернувся до блогерів і представників ЗМІ з проханням не давати оцінок діям українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Зокрема, з урахуванням високого громадського запиту Генштаб звернувся з такими рекомендаціями:

  • закликаємо всіх і кожного утриматися від домислів і не давати оцінок діям ЗСУ та Сил оборони України в цілому;
  • нагадуємо, що тільки військове керівництво володіє всією повнотою інформації про обстановку на передових позиціях, тому саме військові посадові особи можуть надавати цю інформацію;
  • наголошуємо на неприпустимості подвійного трактування стратегічної та оперативної обстановки, що склалася на фронті російсько-української війни, жонглювання військовою термінологією, спроб продукувати власні, нічим не обґрунтовані прогнози.

"Також неприпустима практика вирізання з контексту заяв окремих осіб, у тому числі офіційних, надання цим заявам різного забарвлення і трактування їх на власний розсуд", - йдеться в заяві.

Крім того, Генштаб зазначає, що про військові дії, їх хід, наслідки і результати повідомляють тільки ЗСУ.

Генштаб звернувся до ЗМІ та блогерів: просить утриматися від оцінок ЗСУ

Фото: рекомендації Генштабу та Міноборони (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, напередодні керівник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, коментуючи контрнаступ, заявила, що вся інформація про бойові дії повинна знаходитися "в тиші".

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