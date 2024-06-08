Генштаб: на Куп'янському напрямку ситуація напружена, на Покровському ЗСУ стримують ворога

На Харківському напрямку зараз тривають три атаки окупантів в районі Вовчанська. Ситуація під контролем. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 136 осіб живої сили.

На Куп’янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби відбулося вже три бойових зіткнення. На Лиманському напрямку відбувається бій неподалік Тернів, без успіху для противника.

На Сіверському напрямку відбито п’ять спроб окупантів просунутись уперед.

На Краматорському напрямку з початку доби відбито два штурми противника.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ вглиб української території. Сьогодні відбулося вже 10 боєзіткнень. Чотири атаки відбито, п’ять - тривають. За уточненою інформацією, на Покровському напрямку, вчора ворог втратив 261 окупанта вбитими та пораненими.

На Курахівському напрямку ворог двічі розпочинав штурмові дії. Одну атаку успішно відбито. Бій триває.

На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну спробу покращити тактичне положення.

На Придніпровському напрямку один раз окупанти намагалися відтіснити наших захисників у районі Кринок. Втрат позицій не допущено.