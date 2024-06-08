Генштаб: на Купянском направлении ситуация напряженная, на Покровском ВСУ сдерживают врага

На Харьковском направлении сейчас продолжаются три атаки оккупантов в районе Волчанска. Ситуация под контролем. За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 136 человек живой силы.

На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток произошло уже три боевых столкновения. На Лиманском направлении происходит бой недалеко от Тернов, без успеха для противника.

На Северском направлении отражены пять попыток оккупантов продвинуться вперед.

На Краматорском направлении с начала суток отражены два штурма противника.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск вглубь украинской территории. Сегодня произошло уже 10 боестолкновений. Четыре атаки отбиты, пять - продолжаются. По уточненной информации, на Покровском направлении вчера враг потерял 261 оккупанта убитыми и ранеными.

На Кураховском направлении враг дважды предпринимал штурмовые действия. Одна атака успешно отбита. Бой продолжается.

На Ореховском направлении российский агрессор предпринял одну безуспешную попытку улучшить тактическое положение.

На Приднепровском направлении однажды оккупанты пытались оттеснить наших защитников в районе Крынок. Потери позиций не допущены.