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Генштаб: Кремль может устроить кровавые теракты в РФ, чтобы объявить тотальную мобилизацию

Новина українською →
Суббота 19 марта 2022 08:03
Генштаб: Кремль может устроить кровавые теракты в РФ, чтобы объявить тотальную мобилизацию Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что руководство РФ из-за серьезных потерь в войне против Украины может объявить открытую мобилизацию, а для ее оправдания - организовать кровавые провокации в своей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"Исходя из того, что врагу причинен большой урон в личном составе, существует вероятность, что военно-политическим руководством российской федерации будет принято решение внесения изменений в существующее законодательство и начата открытая мобилизация для продолжения затяжной, изнурительной войны", - говорится в сообщении.

Украинские военные допускают, что Кремль в оправдании таких действий может даже устроить на территории РФ теракты с гибелью гражданских - "как это было сделано перед началом второй чеченской кампании".

"Это позволит провластной верхушке принять решение об объявлении военного положения и тотальной мобилизации граждан", - говорят в Генштабе.

Ранее сообщалось, что в ливанской "Хезболле" открестились от участия в войне с Украиной на стороне России.

Напомним также, вчера, 18 марта, бойцы ВСУ отбили атаки оккупантов на нескольких направлениях, уничтожив взвод пехоты, 8 танков и 11 БМП.

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