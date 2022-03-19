Генштаб: Кремль может устроить кровавые теракты в РФ, чтобы объявить тотальную мобилизацию

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что руководство РФ из-за серьезных потерь в войне против Украины может объявить открытую мобилизацию, а для ее оправдания - организовать кровавые провокации в своей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

"Исходя из того, что врагу причинен большой урон в личном составе, существует вероятность, что военно-политическим руководством российской федерации будет принято решение внесения изменений в существующее законодательство и начата открытая мобилизация для продолжения затяжной, изнурительной войны", - говорится в сообщении.

Украинские военные допускают, что Кремль в оправдании таких действий может даже устроить на территории РФ теракты с гибелью гражданских - "как это было сделано перед началом второй чеченской кампании".

"Это позволит провластной верхушке принять решение об объявлении военного положения и тотальной мобилизации граждан", - говорят в Генштабе.