Генштаб: Кремль може влаштувати криваві теракти в РФ, аби оголосити тотальну мобілізацію
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що керівництво РФ через серйозні втрати у війні проти України може оголосити відкриту мобілізацію, а для її виправдання - організувати криваві провокації у своїй країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
"Виходячи з того, що ворогу завдано великих втрат в особовому складі, існує ймовірність, що військово-політичним керівництвом російської федерації буде прийнято рішення внесення змін до існуючого законодавства та розпочато відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни", - йдеться в повідомленні.
Українські військові допускають, що Кремль у виправданні таких дій може навіть влаштувати на території РФ теракти із загибеллю цивільних - "як це було зроблено перед початком другої чеченської кампанії".
"Це надасть можливість провладній верхівці ухвалити рішення щодо оголошення воєнного стану та тотальної мобілізації громадян", - кажуть У Генштабі.
Раніше повідомлялося, що у ліванській "Хезболлі" відхрестилися від участі у війні з Україною на боці Росії.
Нагадаємо також, вчора, 18 березня, бійці ЗСУ відбили атаки окупантів на кількох напрямках, знищивши взвод піхоти, 8 танків і 11 БМП.
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