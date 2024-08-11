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Генштаб: на фронті відбулося понад 100 боїв, найважче - у районі Покровська

Фото: найскладніша ситуація на фронті на Покровському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень. Найважчим напрямком залишається Покровський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генерального штабу, протягом минулої доби зафіксовано 114 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося шість бойових зіткнень, всі - в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 10 атак противника. Сили оборони відбили усі штурмові дії біля Синьківки, Берестового, Глушківки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 17 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Макіївка, Терни, а також у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Силами оборони зупинено сім штурмових дій поблизу Білогорівки, Спірного і Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 11 спроб противника прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського та Часового Яру. Біля останнього відбулося понад 80 відсотків усіх боєзіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Дружба, Нью-Йорк та Торецьк. По Торецьку і прилеглих територіях завдав за добу дев’ять авіаударів.

На Покровському напрямку захисники відбили 38 ворожих штурмових дій. Найбільше їх було в районах населених пунктів Желанне, Гродівка і Воздвиженка - десять, вісім та п’ять відповідно.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки у районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Карлівки та Костянтинівки, де окупанти дев’ять разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор тричі атакував українські позиції, в районі Водяного та з боку Старомихайлівки і Керменчика.

На Оріхівському напрямку відбулось одне бойове зіткнення неподалік Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку було дві атаки росіян, без успіху.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 21 удар по скупченнях живої сили противника, п’ять - по ворожих засобах артилерії та ракетних військ та два - по станціях радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, українські воїни за останню добу знищили 1220 російських загарбників, а також десятки одиниць техніки ворога.

Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже понад 590 тисяч солдатів.

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