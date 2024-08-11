Генштаб: на фронте произошло более 100 боев, тяжелее всего - в районе Покровска

По данным Генерального штаба, за прошедшие сутки зафиксировано 114 боевых столкновений.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло шесть боевых столкновений, все - в районе Волчанска.

На Купянском направлении в сутки произошло 10 атак противника. Силы обороны отразили все штурмовые действия возле Синьковки, Берестового, Глушковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении украинские войска отбили 17 атак оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Макеевка, Терны, а также в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны остановлены семь штурмовых действий вблизи Белогоровки, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины остановили 11 попыток противника прорвать оборону в районах Белой Горы, Ивановского и Часового Яра. Около последнего произошло более 80 процентов всех боестолкновений.

На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку от населенных пунктов Северное, Железное, Дружба, Нью-Йорк и Торецк. По Торецку и близлежащих территориях нанес за сутки девять авиаударов.

На Покровском направлении защитники отразили 38 вражеских штурмовых действий. Больше всего их было в районах населенных пунктов Желанне, Гродовка и Воздвиженка - десять, восемь и пять соответственно.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили вражеские атаки в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки, Карловки и Константиновки, где оккупанты девять раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении агрессор трижды атаковал украинские позиции, в районе Водяного и Старомихайловки и Керменчика.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение недалеко от Новоданиловки.

На Приднепровском направлении было две атаки россиян, безуспешно.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 21 удар по скоплениям живой силы противника, пять - по вражеским средствам артиллерии и ракетным войскам и два - по станциям радиоэлектронной борьбы.