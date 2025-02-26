Генштаб про фронт: окупанти активно застосовують авіацію і здійснюють наземні атаки

Дві штурмові дії загарбників відбулися у бік Вовчанська та Дворічної на Харківському напрямку. Ворожа авіація скинула КАБи на Вовчанські Хутори.

Ворог три рази намагався йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Петропавлівки та Загризового на Куп’янському напрямку, триває один бій.

На Лиманському напрямку агресор атакує в районі Колодязів.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу спробу просунутись вперед поблизу Часового Яру, ще одна атака триває.

На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших військ в районах Торецька та Кримського. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 22 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, п’ять боєзіткнень продовжуються.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили вісім атак ворога в районах населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне та Бурлацьке, ще одна атака - триває досі.

На Гуляйпільському напрямку ворог проводить дві штурмові дії в напрямку Чарівного, водночас завдавав авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку триває два боєзіткнення, противник намагається просунутись в районі П’ятихаток.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках від початку доби противник наступальних дій не проводив.

Десять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, п’ять - досі тривають. Крім того, ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинув дев’ять КАБів та здійснив 193 артилерійських обстріли.