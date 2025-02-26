Генштаб о фронте: оккупанты активно применяют авиацию и осуществляют наземные атаки

На фронте с начала суток 26 февраля произошло 58 боевых столкновений. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять наземные атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Два штурмовых действия захватчиков состоялись в сторону Волчанска и Двуречной на Харьковском направлении. Вражеская авиация сбросила КАБы на Волчанские Хутора.
Враг три раза пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Петропавловки и Загрызово на Купянском направлении, продолжается один бой.
На Лиманском направлении агрессор атакует в районе Колодязов.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну вражескую попытку продвинуться вперед вблизи Часового Яра, еще одна атака продолжается.
На Торецком направлении противник пять раз атаковал позиции наших войск в районах Торецка и Крымского. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении сегодня враг 22 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка, пять боестолкновений продолжаются.
На Новопавловском направлении наши защитники отбили восемь атак врага в районах населенных пунктов Константинополь, Раздольное и Бурлацкое, еще одна атака - продолжается до сих пор.
На Гуляйпольском направлении враг проводит две штурмовые действия в направлении Чаривного, одновременно наносил авиаудары по Гуляйполю и Железнодорожному.
На Ореховском направлении продолжается два боестолкновения, противник пытается продвинуться в районе Пятихаток.
На Северском и Гуляйпольском направлениях с начала суток противник наступательных действий не проводил.
Десять боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, пять - до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес 7 авиационных ударов, сбросил девять КАБов и совершил 193 артиллерийских обстрела.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 870 тысяч единиц живой силы.
Только за минувшие сутки потери российской армии составили 1170 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 19 танков, 15 боевых бронированных машин, 34 артиллерийские системы и другую технику врага.
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