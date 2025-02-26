Генштаб про фронт: окупанти активно застосовують авіацію і здійснюють наземні атаки
На фронті від початку доби 26 лютого відбулося 58 бойових зіткнень. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, і здійснювати наземні атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Дві штурмові дії загарбників відбулися у бік Вовчанська та Дворічної на Харківському напрямку. Ворожа авіація скинула КАБи на Вовчанські Хутори.
Ворог три рази намагався йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Петропавлівки та Загризового на Куп’янському напрямку, триває один бій.
На Лиманському напрямку агресор атакує в районі Колодязів.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу спробу просунутись вперед поблизу Часового Яру, ще одна атака триває.
На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших військ в районах Торецька та Кримського. Три боєзіткнення тривають дотепер.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 22 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, п’ять боєзіткнень продовжуються.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили вісім атак ворога в районах населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне та Бурлацьке, ще одна атака - триває досі.
На Гуляйпільському напрямку ворог проводить дві штурмові дії в напрямку Чарівного, водночас завдавав авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.
На Оріхівському напрямку триває два боєзіткнення, противник намагається просунутись в районі П’ятихаток.
На Сіверському та Гуляйпільському напрямках від початку доби противник наступальних дій не проводив.
Десять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, п’ять - досі тривають. Крім того, ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинув дев’ять КАБів та здійснив 193 артилерійських обстріли.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 870 тисяч одиниць живої сили.
Лише за минулу добу втрати російської армії склали 1170 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 19 танків, 15 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи та іншу техніку ворога.
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