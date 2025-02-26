Генштаб о фронте: оккупанты активно применяют авиацию и осуществляют наземные атаки

На фронте с начала суток 26 февраля произошло 58 боевых столкновений. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять наземные атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Два штурмовых действия захватчиков состоялись в сторону Волчанска и Двуречной на Харьковском направлении. Вражеская авиация сбросила КАБы на Волчанские Хутора.

Враг три раза пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Петропавловки и Загрызово на Купянском направлении, продолжается один бой.

На Лиманском направлении агрессор атакует в районе Колодязов.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну вражескую попытку продвинуться вперед вблизи Часового Яра, еще одна атака продолжается.

На Торецком направлении противник пять раз атаковал позиции наших войск в районах Торецка и Крымского. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 22 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка, пять боестолкновений продолжаются.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили восемь атак врага в районах населенных пунктов Константинополь, Раздольное и Бурлацкое, еще одна атака - продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг проводит две штурмовые действия в направлении Чаривного, одновременно наносил авиаудары по Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении продолжается два боестолкновения, противник пытается продвинуться в районе Пятихаток.

На Северском и Гуляйпольском направлениях с начала суток противник наступательных действий не проводил.

Десять боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, пять - до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес 7 авиационных ударов, сбросил девять КАБов и совершил 193 артиллерийских обстрела.